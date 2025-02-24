За його словами, драфтова версія мирного процесу має складатися з трьох фаз.

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Під час саміту у Києві 24 лютого за участі європейських лідерів та української влади Президент Фінляндії Александер Стубб озвучив проект бачення мирного процесу.

«Має бути щось конкретне у пропозиціях, які є на столах. Хочу запропонувати, і, знаєте, я говорив – і з вами, і з тими, хто тут за столом, що це не план миру.

Я хочу запропонувати як драфтову версію цього процесу. І в ньому є три фази.

Перша – це до зупинення вогню. Це та фаза, коли ми докладаємо максимальних зусиль, і тиснемо на Росію, включно з санкціями, використанням заморожених активів і продовженням до того, як буде припинення вогню – чи до Пасхи, чи ми не знаємо коли.

Друга фаза – це фаза припинення вогню. І тут треба враховувати лінію розмежування, моніторити різні процеси. Але треба враховувати, що будуть перемовини стосовно процесу миру.

Ось тут вже ми можемо говорити про реконструкцію, і про те, щоб знімати санкції. Враховуючи все це, я вважаю, що нам потрібно чітко сказати – росіянам та усім іншим, що є кілька аспектів, які в цих перемовинах не обговорюються. По-перше, це членство в ЄС. Не Росія, а Європа вирішує це питання. НАТО – Альянс вирішує, хто є членом НАТО. Захист України – не Росія, вирішує, що Україна матиме на кордонах. І четверте, це домовленості стосовно порядку безпеки Європі», зазначив Александер Стубб.

Нагадаємо, під час саміту Президент Литви Гітанас Науседа запропонував прискорити вступ України до ЄС і призначити дату – 1 січня 2030 року.

Автор: Наталя Мамченко

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