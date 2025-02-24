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Ексголові Оператора ГТС Сергію Макогону оголосили підозру

12:22, 24 лютого 2025
За інформацією слідства, він завдав понад 18 млрд збитків держбюджету та на підставі фіктивного відрядження втік за кордон.
Ексголові Оператора ГТС Сергію Макогону оголосили підозру
Джерело фото: Суспільне Новини/Єлизавета Серватинська
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Правоохоронці повідомили про підозру ексголові «Оператор ГТС». За інформацією слідства, він завдав понад 18 млрд збитків держбюджету та на підставі фіктивного відрядження втік за кордон.

Як пишуть у медіа, мова йде пор Сергія Макогона.

Вказується, що в ході досудового розслідування було встановлено, що у 2021 році компанія-монополіст, яка транспортує природній газ споживачам України та країнам Європейського союзу, під керівництвом посадовця отримала 20 млрд грн чистого прибутку, 90% з яких мала сплатити до держбюджету у якості дивідендів.

Втім, за даними поліції, підозрюваний, прийняв рішення не розподіляти доходи та не спрямовувати кошти товариства у бюджет країни, внаслідок чого державі було завдано матеріальних збитків на суму понад 18 млрд грн.

За версією слідства, невдовзі, після того як наглядова рада товариства, у вересні 2022 року,  звільнила посадовця через незадовільну роботу стратегічного підприємства, він вніс недостовірні дані до наказу нібито про своє службове відрядження до Відня та виїхав за межі країни.

Сергію Макогону заочно оголосили про підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ – неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам та за ч. 1 ст. 366 ККУ – складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Раніше ми писали, що АТ «Магістральні газопроводи України» 16 вересня припинило повноваження генерального директора ТОВ «Оператор ГТС України» Сергія Макогона.

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поліція підозрюваний

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