Військовослужбовець із Сум продав прилади нічного бачення і витратив гроші на азартні ігри, — ДБР

Фігурант отримав прилади нічного бачення та бінокуляри, однак замість того, щоб передати їх військовим, вирішив продати.

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Повідомлено про підозру військовослужбовцю однієї з частин, дислокованої в Сумській області. Він привласнив прилади нічного бачення та бінокуляри загальною вартістю понад 4,5 млн гривень. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Фігурант, відповідальний за матеріальне забезпечення, мав доступ до військового обладнання, яке зберігалося на складах.

Так, наприкінці 2024 року він отримав зі складу прилади нічного бачення та бінокуляри для забезпечення боєготовності штурмової роти. Однак замість того, щоб передати їх військовим, вирішив продати.

Зловмисник запропонував своєму знайомому придбати два прилади нічного бачення та два бінокуляри за понад 430 тис. гривень для подальшого перепродажу. Він відправив обладнання поштою, а отримані кошти витратив на азартні ігри.

Завдяки своєчасним оперативним заходам вдалося знайти та повернути частину викраденого обладнання.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру у привласненні військового майна в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України). Йому також вручено клопотання про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

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