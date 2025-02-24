Военнослужащий из Сум продал приборы ночного видения и потратил деньги на азартные игры, — ГБР

Фигурант получил приборы ночного видения и биноочки, однако вместо того, чтобы передать их военным, решил продать.

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Сообщено о подозрении военнослужащей одной из частей, дислоцированной в Сумской области. Он присвоил приборы ночного видения и бинокулярные очки общей стоимостью более 4,5 млн гривен. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Фигурант, ответственный за материальное обеспечение, имел доступ к военному оборудованию, хранившемуся на складах.

Так, в конце 2024 г. он получил из состава приборы ночного видения и бинокулярные очки для обеспечения боеготовности штурмовой роты. Однако вместо того, чтобы передать их военным, решил продать.

Злоумышленник предложил своему знакомому приобрести два прибора ночного видения и два бинокуляра за более 430 тыс. человек. гривен для последующей перепродажи. Он отправил оборудование по почте, а полученные средства потратил на азартные игры.

Благодаря своевременным оперативным мероприятиям удалось найти и вернуть часть угнанного оборудования.

Военнослужащему сообщено о подозрении в присвоении военного имущества в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины). Ему также вручено ходатайство об избрании меры пресечения — содержании под стражей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.