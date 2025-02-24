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Экс-главе Оператора ГТС Сергею Макогону объявили подозрение

12:22, 24 февраля 2025
По информации следствия, он нанес более 18 млрд убытков госбюджету и на основании фиктивной командировки сбежал за границу.
Экс-главе Оператора ГТС Сергею Макогону объявили подозрение
Источник фото: Общественное Новости/Елизавета Серватинская
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Правоохранители сообщили о подозрении экс-председателю «Оператор ГТС». По информации следствия, он нанес более 18 млрд убытков госбюджету и на основании фиктивной командировки сбежал за границу.

Как пишут в медиа, речь идет о Сергее Макогоне.

Указывается, что в ходе досудебного расследования было установлено, что в 2021 году компания-монополист, транспортирующая природный газ потребителям Украины и странам Европейского союза, под руководством должностного лица получила 20 млрд грн чистой прибыли, 90% из которых должна была уплатить госбюджет в качестве дивидендов.

Впрочем, по данным полиции, подозреваемый принял решение не распределять доходы и не направлять средства общества в бюджет страны, в результате чего государству был нанесен материальный ущерб на сумму более 18 млрд грн.

По версии следствия, вскоре, после того как наблюдательный совет общества, в сентябре 2022 года, уволил должностного лица из-за неудовлетворительной работы стратегического предприятия, он внес недостоверные данные в приказ якобы о своей служебной командировке в Вену и выехал за пределы страны.

Сергею Макогону заочно объявили о подозрении по ч. 2 ст. 367 УКУ – ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам и по ч. 1 ст. 366 УК – составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений.

Ранее мы писали, что АО «Магистральные газопроводы Украины» 16 сентября прекратило полномочия генерального директора ООО «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона.

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