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Президент Литвы Гитанас Науседа предложил ускорить вступление Украины в ЕС и назначить дату – 1 января 2030 года

11:35, 24 февраля 2025
Я предлагаю 1 января 2030 как дату вступления Украины в ЕС – президент Литвы Гитанас Науседа.
Президент Литвы Гитанас Науседа предложил ускорить вступление Украины в ЕС и назначить дату – 1 января 2030 года
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В ходе саммита с участием европейских лидеров и Президента Владимира Зеленского под названием «Поддерживай Украину» SupportUkraine 24 февраля Президент Литвы Гитанас Науседа предложил ускорить вступление Украины в ЕС и назначить дату – 1 января 2030 года.

«Позвольте нам ускорить вступление Украины в ЕС. Я предлагаю дату – 1 января 2030 года. И открытие первых переговоров, первого кластера, можно сделать уже скоро.

Давайте сделаем путь Украины в ЕС неотвратимым», – отметил он.

Также он указал, что членство НАТО «это самый лучший и наиболее эффективный, и долгосрочный, и самый дешевый вариант. Этот вариант должен оставаться на столе, чтобы усилить позицию Украины за столом переговоров», считает Литва Гитанас Науседа.

Напомним, в Киеве 24 февраля начался саммит с участием европейских лидеров и Президента Владимира Зеленского под названием «Поддерживай Украину».

Автор: Наталя Мамченко

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ЕС Украина Литва

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