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В Винницкой области на взятке в 101 тысячу гривен разоблачен депутат одного из городских советов

22:56, 24 февраля 2025
За взятку он обещал руководителю предприятия не ставить перед горсоветом вопрос о незаконном использовании земли и повышении арендной ставки.
В Винницкой области на взятке в 101 тысячу гривен разоблачен депутат одного из городских советов
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В Винницкой области на взятке в 101 тысячу гривен разоблачен депутат одного из городских советов области. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

По данным прокуратуры, мужчина за 101 тысячу гривен обещал руководителю одного из местных предприятий не реагировать и не инициировать перед городским советом вопрос о незаконном использовании обществом земельного участка и поднятии арендной ставки на арендуемый обществом участок, на котором размещены его производственные мощности.

Правоохранители задержали депутата органа местного самоуправления задержан после получения неправомерной выгоды в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время судом удовлетворено ходатайство прокурора и к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 242 тыс. грн.

В случае доказательства виновности в совершении инкриминируемого преступления перед судом мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

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