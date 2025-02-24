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На Вінниччині на хабарі у 101 тисячу гривень викрито депутата однієї із міських рад

22:56, 24 лютого 2025
За хабар він обіцяв керівнику підприємства не порушувати перед міськрадою питання про незаконне використання землі та підвищення орендної ставки.
На Вінниччині на хабарі у 101 тисячу гривень викрито депутата однієї із міських рад
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На Вінниччині на хабарі у 101 тисячу гривень викрито депутата однієї із міських рад області. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

За даними прокуратури, чоловік за 101 тисячу гривень обіцяв керівнику одного із місцевих підприємств не реагувати та не ініціювати перед міською радою питання щодо незаконного використання товариством земельної ділянки та підняття орендної ставки на ділянку, яка орендується товариством та на якій розміщені його виробничі потужності.

Правоохоронці затримали депутата органу місцевого самоврядування затримали після отримання неправомірної вигоди в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі судом задоволено клопотання прокурора та до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 242 тис. грн.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованого злочину перед судом чоловікові загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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