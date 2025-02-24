Велика Британія ввела найбільший за три роки пакет санкцій проти Росії

Санкції водяться проти 107 компаній і людей.

Фото: ukr.radio

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 24 лютого, Велика Британія запровадила санкції найбільший пакет санкцій проти Росії з перших днів вторгнення в Україну 2022 року. Про це повідомив офіційний сайт британського уряду.

Пакет спрямований проти російської військової машини, організацій у третіх країнах, які її підтримують, і мереж поставок, на які вона спирається. Санкції водяться проти 107 компаній і людей.

Нові санкції включають ще 40 суден «тіньового флоту», що перевозять російську нафту. Загальна кількість нафтових танкерів під санкціями Великої Британії досягла 133.

Також Лондон вводить санкції проти 14 «нових клептократів», деякі з яких очолюють стратегічні сектори російської економіки. Серед них Роман Троценко, один із найбагатших людей у Росії, чиї статки оцінюють у 2,2 млрд фунтів стерлінгів.

Також під санкції потрапили:

- виробники і постачальники верстатів, електроніки та товарів подвійного призначення для російських військових, включно з мікропроцесорами, що використовуються в системах озброєння. Вони базуються в низці третіх країн, включно з державами Центральної Азії, Туреччиною, Таїландом, Індією та Китаєм, який є найбільшим постачальником критично важливих товарів для російських військових.

- міністр оборони Північної Кореї Но Кван Чхоль та інші північнокорейські генерали і високопосадовці причетні до відправки понад 11 000 військовослужбовців КНДР до Росії.

- 13 російських цілей, включно з ТОВ «Грант-Трейд», його власником Маратом Мустафаєвим і його сестрою Дінарою Мустафаєвою, які використовували компанію для перекачування передових європейських технологій у Росію для підтримки її незаконної війни.

- ВАТ «Керемет Банк», що базується в Киргизстані, який допомагає РФ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.