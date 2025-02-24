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Великобритания ввела самый большой за три года пакет санкций против России

16:16, 24 февраля 2025
Санкции водятся против 107 компаний и людей.
Великобритания ввела самый большой за три года пакет санкций против России
Фото: ukr.radio
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В понедельник, 24 февраля, Великобритания ввела санкции крупнейший пакет санкций против России с первых дней вторжения в Украину в 2022 году. Об этом сообщил официальный сайт британского правительства.

Пакет направлен против российской военной машины, организаций в третьих поддерживающих ее странах и сетей поставок, на которые она опирается. Санкции водятся против 107 компаний и людей.

Новые санкции включают еще 40 судов «теневого флота», перевозящих российскую нефть. Общее количество нефтяных танкеров под санкциями Великобритании достигло 133-х.

Также Лондон вводит санкции против 14 «новых клептократов», некоторые из которых возглавляют стратегические сектора российской экономики. Среди них Роман Троценко, один из самых богатых людей в России, чье состояние оценивается в 2,2 млрд фунтов стерлингов.

Также под санкции попали:

- производители и поставщики станков, электроники и товаров двойного назначения для российских военных, включая микропроцессоры, используемые в системах вооружения. Они базируются в ряде третьих стран, включая государства Центральной Азии, Турцию, Таиланд, Индию и Китай, который является крупнейшим поставщиком критически важных товаров для российских военных.

- министр обороны Северной Кореи Но Кван Чхоль и другие северокорейские генералы и чиновники причастны к отправке более 11 000 военнослужащих КНДР в Россию.

- 13 российских целей, включая ООО «Грант-Трейд», его владельца Марата Мустафаева и его сестры Динары Мустафаевой, которые использовали компанию для перекачки передовых европейских технологий в Россию для поддержки ее незаконной войны.

- ОАО «Керемет Банк», базирующееся в Кыргызстане, который помогает РФ.

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