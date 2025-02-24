В Тернопольской области будут судить воспитательницу спецшколы, которая избила детей в столовой

Женщина избила двоих детей за якобы неподобающее поведение.

Иллюстративное фото из открытых источников

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В Тернопольской области будут судить воспитательницу одного из специальных учебных заведений, которая избила детей в столовой. Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

Установлено, что в сентябре 2024 года воспитательница, увидев, как второклассник спецшколы ужинает, стоя у стола в столовой, решила «наказать» его якобы за ненадлежащее поведение, ударив ребенка рукой по левому плечу, а потом еще несколько раз по затылку.

Через несколько минут педагог увидела у окошка по выдаче блюд первоклассника, который тоже, по убеждению воспитательницы, плохо себя вел.

Женщина схватила ребенка за руку и стала тянуть, мальчик упал на пол, вырвался из рук воспитательницы и отбежал в сторону. Однако работница спецшколы снова подошла к первокласснику и ударила его по затылку, отметили в прокуратуре.

Моменты избиения детей были зафиксированы на видео камерах наблюдения учебного заведения.

Завершено расследование, обвинительный акт в отношении воспитательницы направлен в суд.

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