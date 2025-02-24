На Тернопільщині судитимуть виховательку спецшколи, яка побила дітей у їдальні

Жінка побила двох дітей за нібито неналежну поведінку.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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На Тернопільщині судитимуть виховательку одного зі спеціальних навчальних закладів, яка побила дітей у їдальні. Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

Встановлено, що у вересні 2024 року вихователька, побачивши, як другокласник спецшколи вечеряє, стоячи біля столу у їдальні, вирішила «покарати» його за нібито неналежну поведінку, вдаривши дитину рукою по лівому плечу, а згодом ще кілька разів по потилиці.

Через кілька хвилин педагог побачила біля віконця з видачі страв першокласника, який теж, за переконанням виховательки, погано себе поводив.

Жінка схопила за руку дитину й почала тягнути, хлопчик впав на підлогу, вирвався з рук виховательки й відбіг убік. Проте працівниця спецшколи знову підійшла до першокласника й вдарила його по потилиці, зазначили у прокуратурі.

Моменти побиття дітей були зафіксовані на відео камер спостереження навчального закладу.

Завершено розслідування, обвинувальний акт стосовно виховательки од скеровано до суду.