На Тернопільщині судитимуть виховательку спецшколи, яка побила дітей у їдальні

На Тернопільщині судитимуть виховательку одного зі спеціальних навчальних закладів, яка побила дітей у їдальні. Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.
Встановлено, що у вересні 2024 року вихователька, побачивши, як другокласник спецшколи вечеряє, стоячи біля столу у їдальні, вирішила «покарати» його за нібито неналежну поведінку, вдаривши дитину рукою по лівому плечу, а згодом ще кілька разів по потилиці.
Через кілька хвилин педагог побачила біля віконця з видачі страв першокласника, який теж, за переконанням виховательки, погано себе поводив.
Жінка схопила за руку дитину й почала тягнути, хлопчик впав на підлогу, вирвався з рук виховательки й відбіг убік. Проте працівниця спецшколи знову підійшла до першокласника й вдарила його по потилиці, зазначили у прокуратурі.
Моменти побиття дітей були зафіксовані на відео камер спостереження навчального закладу.
Завершено розслідування, обвинувальний акт стосовно виховательки од скеровано до суду.
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