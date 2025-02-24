Евросовет 6 марта проведет внеочередное заседание по обсуждению безопасности Украины и Европы

Антониу Кошта созывает заседание Евросовета на 6 марта для обсуждения поддержки Украины и усиления обороны Европы.

Источник фото: CNN Portugal

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Президент Европейского Совета Антониу Кошта объявил о проведении внеочередного заседания Евросовета 6 марта. Оно будет посвящено долгосрочной безопасности в Украине и Европе.

«Я решил созвать специальный Европейский Совет на 6 марта. Мы живем в решающий момент для Украины и европейской безопасности. Во время моих консультаций с европейскими лидерами я услышал общее стремление ответить на эти вызовы на уровне ЕС», – сообщил он.

Кошта также подчеркнул, что европейские лидеры выразили стремление «укрепить европейскую оборону и сделать решительный вклад в мир на нашем континенте и долгосрочную безопасность Украины».

«Я буду продолжать работать вместе с (президенткой Европейской комиссии) Урсулой фон дер Ляен и всеми государствами-членами, чтобы быть готовыми к принятию решений 6 марта», – подчеркнул Антониу Кошта.

Отметим, что в Киеве 24 февраля начался саммит с участием европейских лидеров и Президента Владимира Зеленского под названием «Поддерживай Украину» SupportUkraine.

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