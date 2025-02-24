Єврорада 6 березня проведе позачергове засідання для обговорення безпеки України та Європи

Антоніу Кошта скликає засідання Євроради на 6 березня для обговорення підтримки України та посилення оборони Європи.

Джерело фото: CNN Portugal

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Президент Європейської Ради Антоніу Кошта оголосив про проведення позачергового засідання Євроради 6 березня. Воно буде присвячене довгостроковій безпеці в Україні та Європі.

«Я вирішив скликати спеціальну Європейську Раду на 6 березня. Ми живемо у визначальний момент для України та європейської безпеки. Під час моїх консультацій з європейськими лідерами я почув спільне прагнення відповісти на ці виклики на рівні ЄС», – повідомив він.

Кошта також наголосив, що європейські лідери висловили прагнення «зміцнити європейську оборону та зробити рішучий внесок у мир на нашому континенті та довгострокову безпеку України».

«Я продовжуватиму працювати разом з (президенткою Європейської комісії) Урсулою фон дер Ляєн та всіма державами-членами, щоб бути готовими до прийняття рішень 6 березня», – підкреслив Антоніу Кошта.

Зазначимо, що у Києві 24 лютого почався саміт за участі європейських лідерів та Президента Володимира Зеленського під назвою «Підтримуй Україну» SupportUkraine.

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