У Києві розпочався саміт за участі європейських лідерів та Володимира Зеленського, відео

24 лютого відбувається пленарне засідання «Підтримуй Україну».

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У Києві 24 лютого почався саміт за участі європейських лідерів та Президента Володимира Зеленського під назвою «Підтримуй Україну» SupportUkraine.

За словами Зеленського, Україна має бути разом з Європою за столом переговорів. «Україна, Європа разом з Америкою мають бути за столом переговорів. А завершення війни має починатися з відновлення довіри до ситуації. І зараз таким кроком мають стати звільнення полонених», підкреслив він.

«Україна заслуговує не лише на членство в ЄС, а й на гарантії безпеки, які дає НАТО. І якщо членство в НАТО залишиться закритим, то не буде іншого шляху, ніж будувати НАТО в Україні», зазначив Президент.

Автор: Наталя Мамченко

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