У Києві два мікрорайони залишилися без опалення через пошкодження тепломережі

У Києві вночі на проспекті Академіка Глушкова в Голосіївському районі фахівці виявили пошкодження трубопроводу магістральної тепломережі, яке сталось без витоку теплоносія на поверхню.
Як повідомили в комунальному підприємстві «Київтеплоенерго», було розпочато ремонтні роботи через що на час їхнього виконання призупинять теплопостачання споживачам теплової енергії в мікрорайонах Теремки-1, Теремки-2 та частково на проспекті Голосіївському: у 176 житлових будинках, 2 поліклініках і 18 закладах освіти.
Ремонтні роботи планують завершити впродовж доби.
Після цього розпочнеться подача теплоносія.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.