У Києві два мікрорайони залишилися без опалення через пошкодження тепломережі

На Теремках і проспекті Голосіївському сталося пошкодження тепломережі.

Джерело фото: КП «Київтеплоенерго»

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У Києві вночі на проспекті Академіка Глушкова в Голосіївському районі фахівці виявили пошкодження трубопроводу магістральної тепломережі, яке сталось без витоку теплоносія на поверхню.

Як повідомили в комунальному підприємстві «Київтеплоенерго», було розпочато ремонтні роботи через що на час їхнього виконання призупинять теплопостачання споживачам теплової енергії в мікрорайонах Теремки-1, Теремки-2 та частково на проспекті Голосіївському: у 176 житлових будинках, 2 поліклініках і 18 закладах освіти.

Ремонтні роботи планують завершити впродовж доби.

Після цього розпочнеться подача теплоносія.

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