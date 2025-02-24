Команди України та США знаходяться на завершальній стадії переговорів щодо угоди про корисні копалини – Ольга Стефанішина

Ми сподіваємося, що лідери США та України якнайшвидше підпишуть і схвалять його у Вашингтоні – Ольга Стефанішина повідомила, що переговори стосовно угоди про корисні копалини вже на завершальній стадії.

Джерело фото: Getty Images

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Команди України та США знаходяться на завершальній стадії переговорів щодо угоди про корисні копалини та мінерали. Про це повідомила віце-прем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина.

«Переговори пройшли дуже конструктивно, майже всі ключові деталі узгоджені. Ми зобов’язуємося швидко завершити це, щоб продовжити його підписання.

Ми сподіваємося, що лідери США та України якнайшвидше підпишуть і схвалять його у Вашингтоні, щоб продемонструвати нашу відданість на десятиліття вперед» – підкреслила вона.

Нагадаємо, що спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф повідомив, що США готові підписати угоду з Україною щодо рідкісноземельних металів цього тижня.

Автор: Наталя Мамченко

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