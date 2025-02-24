Канада передасть Україні перший транш із 5 мільярдів доларів із прибутків від заморожених активів РФ, — Трюдо

Також Канада передасть 25 бойових машин піхоти LAV II, чотири авіаційних тренажери для F-16 та системи посадки для літаків, боєприпаси й інше.

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Канада виділить Україні перший транш із 5 мільярдів доларів, отриманих з заморожених російських активів. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту у Києві 24 лютого за участі європейських лідерів та української влади.

Також Канада передасть 25 бойових машин піхоти LAV II, чотири авіаційних тренажери для F-16 та системи посадки для літаків, боєприпаси й інше.

Так, Канада передасть Україні першу частину допомоги на 5 мільярдів доларів, що фінансується за рахунок надходжень від заморожених російських активів, разом із наданням гранту на допомогу Україні в підтримці енергетичної безпеки після російських атак на українську енергетичну інфраструктуру.

«Я оголошую, що Канада надасть Україні ще 25 бойових машин піхоти LAV III. Ми будемо передавати дві броньовані машини бойової підтримки, на яких українські війська незабаром проведуть підготовку в Німеччині», - сказав Трюдо.

За його словами, Канада також буде надавати систему супутників для F-16, і надасть 4 тренажери для F-16.

«Вони будуть передані в найближчі місяці. Це на додачу до мільйонів додаткових боєприпасів, спорядження та аптечок першої допомоги», - додав Трюдо.

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