Канада передаст Украине первый транш с 5 миллиардов долларов из доходов от замороженных активов РФ, — Трюдо

Также Канада передаст 25 боевых машин пехоты LAV II, четыре авиационных тренажера для F-16 и системы посадки для самолетов, боеприпасы и прочее.

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Канада выделит Украине первый транш из 5 миллиардов долларов, вырученных из замороженных российских активов. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время саммита в Киеве 24 февраля с участием европейских лидеров и украинских властей.

Также Канада передаст 25 боевых машин пехоты LAV II, четыре авиационных тренажера для F-16 и системы посадки для самолетов, боеприпасы и прочее.

Так, Канада передаст Украине первую часть помощи на 5 миллиардов долларов, финансируемую за счет поступлений от замороженных российских активов, вместе с предоставлением гранта на помощь Украине в поддержке энергетической безопасности после российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

«Я объявляю, что Канада предоставит Украине еще 25 боевых машин пехоты LAV III. Мы будем передавать две бронированные машины боевой поддержки, на которых украинские войска скоро проведут подготовку в Германии», - сказал Трюдо.

По его словам, Канада также будет предоставлять систему спутников для F-16, и предоставит 4 тренажера для F-16.

«Они будут переданы в ближайшие месяцы. Это вдобавок к миллионам дополнительных боеприпасов, снаряжения и аптечек первой помощи», - добавил Трюдо.

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