В каком случае работодатель освобождается от ответственности из-за задолженности по выплате зарплаты

Заработная плата должна выплачиваться не менее двух раз в месяц – это норма.

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Как указывают в Центрально-Западном межрегиональном управлении Гоструда, заработная плата должна выплачиваться не менее двух раз в месяц – это норма.

«Но сейчас мы имеем дело с форс-мажорными обстоятельствами. Если выплата осуществляется через учреждения банков, то объективных оснований для невыплаты заработной платы намного меньше, чем при выплате заработной платы в кассе предприятия», - объясняют в управлении Гоструда.

В то же время там подчеркивают, что в соответствии со статьей 10 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» работодатель должен принимать все возможные меры для обеспечения реализации права работников на своевременное получение заработной платы.

Однако работодатель освобождается от ответственности за нарушение обязательства по срокам оплаты труда, если докажет, что это нарушение произошло вследствие ведения боевых действий или других обстоятельств непреодолимой силы.

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