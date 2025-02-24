Команды Украины и США находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых – Ольга Стефанишина

Мы надеемся, что лидеры США и Украины как можно быстрее подпишут и одобрят его в Вашингтоне – Ольга Стефанишина сообщила, что переговоры по соглашению о полезных ископаемых уже на завершающей стадии.

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Команды Украины и США находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых и минералах. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.

«Переговоры прошли очень конструктивно, практически все ключевые детали согласованы. Мы обязуемся быстро завершить это, чтобы продолжить его подписание.

Мы надеемся, что лидеры США и Украины как можно быстрее подпишут и одобрят его в Вашингтоне, чтобы продемонстрировать нашу преданность десятилетиям вперед» – подчеркнула она.

Напомним, что спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Виткофф сообщил, что США готовы подписать соглашение с Украиной относительно редкоземельных металлов на этой неделе.

Автор: Наталя Мамченко

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