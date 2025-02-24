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Міністри країн-членів ЄС підтримали нову ініціативу військової допомоги Україні, — Кая Каллас

15:58, 24 лютого 2025
За словами Каї Каллас, деталі та цифри щодо військової допомоги будуть вирішені та обговорені на позачерговому Європейському саміті 6 березня.
Міністри країн-членів ЄС підтримали нову ініціативу військової допомоги Україні, — Кая Каллас
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Міністри закордонних справ країн-членів ЄС підтримали її нову ініціативу військової допомоги Україні. Про це повідомила високий представник Євросоюзу Кая Каллас на пресконференції після завершення засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.

За її словами, деталі та цифри будуть вирішені та обговорені на позачерговому Європейському саміті, який відбудеться 6 березня.

 «Ми обговорили і міністри широко підтримали нову ініціативу щодо військової допомоги Україні. Звичайно, деталі та цифри будуть вирішені та обговорені на позачерговому Європейському саміті 6 березня. Ми повинні поставити Україну в позицію сили, щоб Україна могла сказати «ні» плохій угоді», - сказала Каллас.

Також вона нагадала, що 24 лютого Рада ЄС ухвалила 16-й пакет санкцій проти Росії та наголосила, що вже йде робота над 17-м пакетом.

«Сьогодні три роки тому в Україні почалася війна, і я думаю, ми всі можемо пригадати, де ми були в цей момент, коли почули про це. Немає питання, хто тут агресор, а хто жертва. Росія почала бомбардувати Україну 24 лютого 2022 року і продовжує це робити. Ніхто в Європі не хоче продовження війни і ніхто в Європі не хоче війни менше, ніж українці. Вони хочуть миру на своїй території, і це цілком зрозуміло, тому ми маємо бути дійсно сильними проти агресора і досягати миру силою», - сказала високий представник та додала, що ЄС стоїть за Україною: «Ми це обіцяли і робимо».

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ЄС Україна

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