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В Еврорадие обсудят, кто представит Европу на переговорах по Украине, — Антониу Кошта

19:06, 24 февраля 2025
Вопрос о том, кто представит Европу на переговорах по Украине, планируется обсудить на следующем заседании Европейского Совета, которое состоится 6 марта.
В Еврорадие обсудят, кто представит Европу на переговорах по Украине, — Антониу Кошта
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Президент Европейского Совета Антониу Кошта заявил, что только Украина может решать, когда возникнут условия для начала мирных переговоров. По его словам, важно, чтобы Европа была за столом переговоров, поэтому Евросовет обсудит в марте идею своего представителя. Об этом он сказал во время встречи со СМИ по итогам пленарного заседания «Поддерживай Украину».

«Все мы приветствуем большие усилия Дональда Трампа. И с началом переговоров, я надеюсь, что эти двусторонние переговоры (США и РФ – ред.) откроют двери для настоящих мирных переговоров. Но только Украина должна решить, когда для этого уже наступили условия», – заявил он.

Кошта добавил, что эта война не только об Украине, но и безопасности Европы, поэтому европейские представители должны быть на переговорах.

«Речь идет не только о ЕС, но и о наших дружественных странах – Норвегии, Великобритании, Исландии. Все они приобщались к оказанию поддержки Украине. Если мы будем иметь общего представителя, то он будет представлять нашу общую позицию. Мы обсудим это на следующем заседании Европейского Совета 6 марта. На нем мы рассмотрим, как усилить Украину», - сказал он.

Ранее сообщалось, что министры стран-членов ЕС поддержали новую инициативу военной помощи Украине.

Также президент Финляндии Александр Стубб озвучил проект видения мирного процесса.

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ЕС Украина война

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