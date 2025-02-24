У Єврораді обговорять, хто представить Європу на переговорах щодо України, — Антоніу Кошта

Питання щодо того, хто представить Європу на переговорах щодо України, планують обговорити на наступному засіданні Європейської Ради, яке відбудеться 6 березня.

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Президента Європейської Ради Антоніу Кошта заявив, що тільки Україна може вирішувати, коли виникнуть умови для початку мирних переговорів. За його словами, важливо, щоб Європа була за столом переговорів, тому Єврорада обговорити в березні ідею про свого представника. Про це він сказав під час зустрічі зі ЗМІ за підсумками пленарного засідання «Підтримуй Україну».

«Усі ми вітаємо великі зусилля Дональда Трампа. І з початком переговорів, я сподіваюся, що ці двосторонні переговори (США та РФ, - ред.) відкриють двері для справжніх мирних переговорів. Але тільки Україна має вирішити, коли для цього вже настали умови», - заявив він.

Кошта додав, що ця війна не тільки про Україну, а й про безпеку Європи, тому європейські представники мають бути на переговорах.

«Йдеться не тільки про ЄС, а й про наші дружні країни - Норвегію, Велику Британію, Ісландію. Усі вони долучалися до надання підтримки Україні. Якщо ми матимемо спільного представника, то він представлятиме нашу спільну позицію. Ми це обговоримо на наступному засіданні Європейської Ради 6 березня. На ньому ми розглянемо як посилити Україну», - сказав він.

Раніше ми писали, що міністри країн-членів ЄС підтримали нову ініціативу військової допомоги Україні.

Також президент Фінляндії Александер Стубб озвучив проект бачення мирного процесу.

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