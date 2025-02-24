Практика судів
  1. У світі

У Єврораді обговорять, хто представить Європу на переговорах щодо України, — Антоніу Кошта

19:06, 24 лютого 2025
Питання щодо того, хто представить Європу на переговорах щодо України, планують обговорити на наступному засіданні Європейської Ради, яке відбудеться 6 березня.
У Єврораді обговорять, хто представить Європу на переговорах щодо України, — Антоніу Кошта
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президента Європейської Ради Антоніу Кошта заявив, що тільки Україна може вирішувати, коли виникнуть умови для початку мирних переговорів. За його словами, важливо, щоб Європа була за столом переговорів, тому Єврорада обговорити в березні ідею про свого представника. Про це він сказав під час зустрічі зі ЗМІ за підсумками пленарного засідання «Підтримуй Україну».

«Усі ми вітаємо великі зусилля Дональда Трампа. І з початком переговорів, я сподіваюся, що ці двосторонні переговори (США та РФ, - ред.) відкриють двері для справжніх мирних переговорів. Але тільки Україна має вирішити, коли для цього вже настали умови», - заявив він.

Кошта додав, що ця війна не тільки про Україну, а й про безпеку Європи, тому європейські представники мають бути на переговорах.

«Йдеться не тільки про ЄС, а й про наші дружні країни - Норвегію, Велику Британію, Ісландію. Усі вони долучалися до надання підтримки Україні. Якщо ми матимемо спільного представника, то він представлятиме нашу спільну позицію. Ми це обговоримо на наступному засіданні Європейської Ради 6 березня. На ньому ми розглянемо як посилити Україну», - сказав він.

Раніше ми писали, що міністри країн-членів ЄС підтримали нову ініціативу військової допомоги Україні.

Також президент Фінляндії Александер Стубб озвучив проект бачення мирного процесу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

ЄС Україна війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада проголосувала за заяву, що вибори мають відбутися після завершення війни, а сьогодні їх організувати неможливо

У прийнятій постанові Верховна Рада констатує, що воєнний стан в Україні не дозволяє провести вибори згідно з Конституцією.

Народний депутат Ірина Кормишкіна склала депутатські повноваження

Верховна Рада підтримала постанову про припинення депутатських повноважень Ірини Кормишкіної – перед цим їй аплодували.

Комітет рекомендував схвалити законопроект про скасування Житлового кодексу, який передбачає нові підстави для виселення зі службового житла

Припинення трудових відносин буде підставою для виселення зі службового житла – Комітет Верховної Ради рекомендував прийняти за основу законопроект Кабміну про скасування Житлового кодексу.

Суду надається дискреційне право під час ухвалення рішення про здійснення дистанційного судового провадження вирішувати питання про форму судового засідання – Верховний Суд

Верховний Суд не вбачає істотного порушення вимог кримінального процесуального закону через проведення судового засідання в апеляційному суді у режимі відеоконференції усупереч бажання засудженого брати особисту участь у судовому засіданні.

Комітет рекомендував Раді схвалити зміни до Земельного, Виборчого та інших кодексів стосовно адміністративно-територіального устрою

Законопроект передбачає внесення змін до 6 кодексів, зокрема, Виборчого кодексу, Земельного кодексу, Кодексу про надра, і 66 законів, зокрема про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку та про регулювання містобудівної діяльності.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Люклянчук
    Віталій Люклянчук
    голова Луганського апеляційного суду
  • Олександр Єщенко
    Олександр Єщенко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Віталій Брагар
    Віталій Брагар
    заступник голови Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Олена Ковбій
    Олена Ковбій
    член Вищої ради правосуддя, суддя Херсонського окружного адміністративного суду