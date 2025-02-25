У Черкасах чоловік повів дитину на лід, а потім їх витягали з пастки рятувальники

Чоловік та дитина застрягли за 150 метрів від берега та не змогли самостійно повернутися на берег.

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У Черкасах чоловік повів семирічну дитину на лід, щоб випробувати його на міцність. В результаті водолази ДСНС витягали з криги двох «дослідників морозостійкості». Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Як вказується, чоловік та дитина застрягли за 150 метрів від берега та не змогли самостійно повернутися на берег.

Водолази за допомогою катера на повітряній подушці дісталися до них і врятували.

Медична допомога їм не знадобилася.

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