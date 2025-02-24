Генасамблея ООН підтримала українську резолюцію щодо війни

93 країни ООН проголосували за резолюцію України на Генасамблеї.

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Генеральна Асамблея ООН підтримала українську резолюцію щодо третьої річниці війни «Просування всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні».

За проголосували – 93 країни, проти – 18, утрималися – 65.

Генасамблея підтверджує свою прихильність суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

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