Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию относительно войны

93 страны ООН проголосовали за резолюцию Украины на Генассамблее.

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Генеральная Ассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию по третьей годовщине войны «Продвижение всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира в Украине».

За проголосовали – 93 страны, против – 18, воздержались – 65.

Генассамблея подтверждает свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

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