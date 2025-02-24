Народные депутаты предлагают изменения в отношении гендерного равенства и противодействия дискриминации в Дисциплинарный устав ВСУ и Устав внутренней службы ВСУ

В Дисциплинарный устав ВСУ и Устав внутренней службы ВСУ предлагается внести ряд изменений для противодействия дискриминации по признаку пола и обеспечения гендерного равенства в армии.

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Народные депутатки Мария Мезенцева-Федоренко, Евгения Кравчук, Елена Шуляк, депутат Ярослав Юрчишин и другие зарегистрировали новый законопроект №13037 о внесении изменений в Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Украины и Устав внутренней службы ВСУ с целью усовершенствования механизмов обеспечения воинской дисциплины, предотвращения и противодействия проявлениям дискриминации и сексуальным домогательствам.

Как отмечают инициаторы, «на сегодняшний день женщины в ВСУ могут занимать должности командиров пехотных подразделений, снайперов, пулеметчиков, гранатометчиков, разведчиков и т. д.». Это стало возможным благодаря принятому в сентябре 2018 года Закону «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении военной службы».

По данным Минобороны, за последние годы количество женщин в ВСУ выросло до 68 тысяч человек, из которых 48 тысяч являются военнослужащими, а более 5 тысяч находятся на линии столкновения.

Количество женщин, желающих добровольно присоединиться к Силам обороны через центры рекрутинга украинской армии, растет. По состоянию на 3 января 2025 года 20% всех кандидатов составляют женщины.

В Минобороны создана межведомственная рабочая группа по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин, противодействия насилию и дискриминации по признаку пола, в состав которой входят представители Минобороны, Генштаба, ведущих общественных организаций в сфере обеспечения гендерного равенства.

Одной из основных задач Рабочей группы является разработка инструкции по информированию и реагированию на случаи, связанные с дискриминацией по признаку пола, сексуальными домогательствами и другими правонарушениями.

«В рамках деятельности Рабочей группы при обсуждении проекта Инструкции особое внимание уделялось необходимости подготовки отдельного законопроекта, а именно – внесения изменений в Дисциплинарный устав ВСУ и Устав внутренней службы ВСУ в части усовершенствования механизма предотвращения, оперативного реагирования и противодействия сексуальным домогательствам, проявлениям дискриминации по признаку пола среди военнослужащих, насилию по признаку пола, правонарушениям против половой свободы и половой неприкосновенности», – отмечают депутатки.

Таким образом, предлагается внести в Дисциплинарный устав ВСУ следующие изменения:

Изменение понятия воинской дисциплины, включая требование соблюдения каждым военнослужащим законодательства в области обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия дискриминации.

Закрепление обязанности каждого военнослужащего не допускать недостойных действий (вербальных или невербальных), связанных с дискриминацией по признаку пола, религиозных или иных убеждений, сексуальными домогательствами, насилием по признаку пола, правонарушениями против половой свободы и половой неприкосновенности.

Обязанность командиров немедленно реагировать на правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности. В частности, командир обязан принимать меры по задержанию подчинённого при совершении или покушении на совершение уголовного правонарушения либо непосредственно после его совершения.

Введение новой причины для отстранения военнослужащего от исполнения служебных обязанностей – в случае, если невыполнение (ненадлежащее выполнение) служебных обязанностей привело к совершению правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности.

Изменения в механизм назначения командиром служебного расследования по случаям дискриминации по признаку пола, сексуальных домогательств, насилия по признаку пола, правонарушений против половой свободы и половой неприкосновенности.

Служебное расследование может назначаться командиром самостоятельно или по представлению представителя уполномоченного подразделения либо должностного лица по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия дискриминации, насилию по признаку пола и сексуальным домогательствам.

Изменения в состав комиссии, проводящей служебное расследование по случаям дискриминации по признаку пола, сексуальных домогательств, насилия по признаку пола, правонарушений против половой свободы и половой неприкосновенности. В комиссию, помимо психолога органа военного управления, обязательно включается представитель уполномоченного подразделения или должностное лицо по вопросам обеспечения гендерного равенства.

Введение дополнительных гарантий для военнослужащих, сообщивших о возможных фактах дискриминации по признаку пола, сексуальных домогательств, насилия по признаку пола, правонарушений против половой свободы и половой неприкосновенности. Такие военнослужащие не могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, подвергнуты негативному влиянию, угрозам или принудительному увольнению.

Возможность военнослужащего подавать заявления или жалобы, а также обращаться лично к должностным лицам, органам военного управления, органам правопорядка, следственным органам и другим государственным органам в случае выявления нарушений законодательства по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения дискриминации по признаку пола, религиозных и иных убеждений, а также сексуальных домогательств.

Законопроект также предусматривает внесение изменений в Закон «Об Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Украины», а именно:

Закрепление обязанности военнослужащего, которому стало известно о фактах дискриминации по признаку пола, сексуальных домогательствах, насилии по признаку пола, правонарушениях против половой свободы и половой неприкосновенности, сообщать об этом представителю уполномоченного подразделения или должностному лицу, ответственному за вопросы обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин.

Автор: Наталя Мамченко

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