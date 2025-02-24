На Закарпатье дрон ГСЧС «на горячем» поймал мужчину, который жег сухостой

Теперь «экспресс-клининг» обойдется мужчине в 3060 гривен штрафа.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Закарпатье мужчина встретил весеннюю толоку по-своему: со спичкой в ​​руках и штрафом в кармане. Все дело в том, что на днях тячевские спасатели застали «на горячем» жителя села Лазы, который решил, что огонь – лучший помощник по благоустройству, и зажег сухостой на своем участке.

Но романтику живого пламени нарушил дрон ГСЧС, зафиксировавший нарушения во время аэромониторинга.

Теперь «экспресс-клининг» обойдется мужчине в 3 060 гривен штрафа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.