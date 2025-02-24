Военным вернули почти 7 млн грн прекращенных выплат — Минобороны

По состоянию на сегодняшний день военным уже выплачено 3,9 млн грн, остальные – почти 3 млн грн – будут выплачены в течение марта.

Фото: ukrinform.com

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Министерство обороны Украины сообщило, что были возобновлены денежные выплаты ряду военнослужащих, ранее необоснованно прекращенных. В общей сложности было выплачено почти 7 млн ​​грн. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что 6 военнослужащих, проходивших лечение за границей, перестали получать выплаты из-за несвоевременного представления должностными лицами воинской части документов для проведения дистанционного медицинского осмотра ВВК.

Еще 46 военнослужащих в течение двух месяцев не прошли ВВК и оставались в распоряжении командира части без выяснения причин длительного медицинского осмотра.

«Это привело к существенному уменьшению их выплат.

Минобороны оперативно вмешалось в ситуацию – Центральное управление защиты прав военнослужащих направило соответствующие запросы в воинскую часть, командование Сухопутных войск ВСУ и военный госпиталь. В результате, военная часть подготовила все необходимые документы, что позволило провести дистанционные медицинские осмотры и возобновить выплаты», - заявили в ведомстве.

По словам заместителя министра обороны Украины, бригадного генерала юстиции Сергея Мельника, после проведенного расследования и взаимодействия с командованием выплаты военным возвращены.

«Мы будем и дальше держать эти вопросы на контроле, чтобы гарантировать надлежащее денежное обеспечение нашим защитникам. Военные должны воевать, а не бороться с бюрократией», – сказал он.

В Минобороны добавили, что по состоянию на сегодняшний день военным уже выплачено 3,9 млн грн, остальные – почти 3 млн грн – будут выплачены в течение марта.

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