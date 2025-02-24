Практика судов
  1. В Украине

Военным вернули почти 7 млн грн прекращенных выплат — Минобороны

18:26, 24 февраля 2025
По состоянию на сегодняшний день военным уже выплачено 3,9 млн грн, остальные – почти 3 млн грн – будут выплачены в течение марта.
Военным вернули почти 7 млн грн прекращенных выплат — Минобороны
Фото: ukrinform.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны Украины сообщило, что были возобновлены денежные выплаты ряду военнослужащих, ранее необоснованно прекращенных. В общей сложности было выплачено почти 7 млн ​​грн. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что 6 военнослужащих, проходивших лечение за границей, перестали получать выплаты из-за несвоевременного представления должностными лицами воинской части документов для проведения дистанционного медицинского осмотра ВВК.

Еще 46 военнослужащих в течение двух месяцев не прошли ВВК и оставались в распоряжении командира части без выяснения причин длительного медицинского осмотра.

«Это привело к существенному уменьшению их выплат.

Минобороны оперативно вмешалось в ситуацию – Центральное управление защиты прав военнослужащих направило соответствующие запросы в воинскую часть, командование Сухопутных войск ВСУ и военный госпиталь. В результате, военная часть подготовила все необходимые документы, что позволило провести дистанционные медицинские осмотры и возобновить выплаты», - заявили в ведомстве.

По словам заместителя министра обороны Украины, бригадного генерала юстиции Сергея Мельника, после проведенного расследования и взаимодействия с командованием выплаты военным возвращены.

«Мы будем и дальше держать эти вопросы на контроле, чтобы гарантировать надлежащее денежное обеспечение нашим защитникам. Военные должны воевать, а не бороться с бюрократией», – сказал он.

В Минобороны добавили, что по состоянию на сегодняшний день военным уже выплачено 3,9 млн грн, остальные – почти 3 млн грн – будут выплачены в течение марта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Наши команды продуктивно работают с США над экономическим соглашением, которое мы надеемся подписать в Вашингтоне – Владимир Зеленский во время заседания лидеров G7

Участие в заседании лидеров G7 дистанционно принял Президент США Дональд Трамп и Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с визитом в Белом доме.

В Гражданский кодекс внесут изменения по усилению защиты прав добросовестного приобретателя – Комитет одобрил законопроект к принятию в целом

Законопроект об усилении защиты прав добросовестного приобретателя рекомендовано принять в целом – какие изменения будут внесены в Гражданский кодекс, ГПК, ХПК и закон о регистрации прав на недвижимость.

НАБУ, БЭБ, ГБР и МТСБУ получили доступ в Реестр транспортных средств МВД

Кабмин добавил органы Бюро экономической безопасности, НАБУ и должностных лиц ГБР в перечень субъектов, имеющих доступ к Единому государственному реестру транспортных средств относительно зарегистрированных транспортных средств, их владельцев и надлежащих пользователей.

Работников USAID по всему миру отправили в административный отпуск — Офис Генерального инспектора USAID

Одновременно USAID начинает внедрять сокращение численности, которое повлияет примерно на 1600 сотрудников USAID из США.

На юриста запретят учиться заочно – комитет одобрил концепцию реформы юридического образования

Юридическую профессию нельзя будет получить заочно – комитет Верховной Рады одобрил концепцию законопроекта о реформе права образования.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Тітов
    Олександр Тітов
    суддя Харківського окружного адміністративного суду