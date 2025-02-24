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Військовим повернули майже 7 млн грн припинених виплат – Міноборони

18:26, 24 лютого 2025
Станом на сьогодні військовим уже виплачено 3,9 млн грн, решту – майже 3 млн грн – буде виплачено протягом березня.
Військовим повернули майже 7 млн грн припинених виплат – Міноборони
Фото: ukrinform.com
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Міністерство оборони України повідомило, що було поновлено грошові виплати низці військовослужбовців, які раніше були необґрунтовано припинені. Загалом було виплачено майже 7 млн грн. Про це поінформували на офіційному сайті відомства.

Зазначається, що 6 військовослужбовців, які проходили лікування за кордоном, перестали отримувати виплати через несвоєчасне подання посадовими особами військової частини документів для проведення дистанційного медичного огляду ВЛК.

Ще 46 військовослужбовців протягом двох місяців не пройшли ВЛК і залишалися у розпорядженні командира частини без з’ясування причин тривалого медичного огляду.

«Це призвело до суттєвого зменшення їхніх виплат.

Міноборони оперативно втрутилося у ситуацію – Центральне управління захисту прав військовослужбовців направило відповідні запити до військової частини, командування Сухопутних військ ЗСУ та військового госпіталю. Як результат, військова частина підготувала всі необхідні документи, що дозволило провести дистанційні медичні огляди та відновити виплати», - заявили у відомстві.

За словами заступника міністра оборони України, бригадного генерала юстиції Сергія Мельника, після проведеного розслідування та взаємодії з командуванням виплати військовим повернуто.

«Ми й надалі триматимемо ці питання на контролі, щоб гарантувати належне грошове забезпечення нашим захисникам. Військові мають воювати, а не боротися з бюрократією», – сказав він.

У Міноборони додали, що станом на сьогодні військовим уже виплачено 3,9 млн грн, решту – майже 3 млн грн – буде виплачено протягом березня.

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ЗСУ Міноборони

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