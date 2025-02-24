На Закарпатті дрон ДСНС «на гарячому» зловив чоловіка, який палив сухостій

Тепер «експрес-клінінг» обійдеться чоловіку у 3060 гривень штрафу.

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На Закарпатті чоловік зустрів весняну толоку по-своєму: із сірником у руках та штрафом у кишені. Вся справа в тому, що днями тячівські рятувальники застали «на гарячому» жителя села Лази, який вирішив, що вогонь – найкращий помічник у справі благоустрою, та запалив сухостій на своїй ділянці.

Але романтику живого полум’я порушив дрон ДСНС, який зафіксував порушення під час аеромоніторингу.

Тепер «експрес-клінінг» обійдеться чоловіку у 3 060 гривень штрафу.

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