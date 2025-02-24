Народні депутати пропонують зміни щодо гендерної рівності і протидії дискримінації до Дисциплінарного статуту ЗСУ та Статуту внутрішньої служби ЗСУ

До Дисциплінарного статуту ЗСУ та Статуту внутрішньої служби ЗСУ пропонують внести низку змін для протидії дискримінації за ознакою статі та забезпечення гендерної рівності в армії.

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Народні депутатки Марія Мезенцева-Федоренко, Євгенія Кравчук, Олена Шуляк, депутат Ярослав Юрчишин та інші зареєстрували новий законопроект 13037 про внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України та Статуту внутрішньої служби ЗСУ щодо вдосконалення механізмів забезпечення військової дисципліни, запобігання і протидії проявам дискримінації та сексуальним домаганням.

Як зазначають ініціатори, «на сьогодні жінки у ЗСУ можуть обіймати посади командирок піхотних підрозділів, снайперок, кулеметниць, гранатометниць, розвідниць тощо». Це стало можливим завдяки прийнятому у вересні 2018 року Закону «щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби».

За даними Міноборони протягом останніх років кількість жінок у ЗСУ зросла до 68 тисяч осіб, з яких 48 тисяч є військовослужбовицями, а понад 5 тисяч осіб перебуває на лінії зіткнення.

Кількість жінок, які бажають добровільно долучитися до Сил оборони через центри рекрутингу української армії зростає. Станом на 3 січня 2025 року 20% від усіх кандидатів — це жінки.

У Міноборони створено міжвідомчу робочу групу з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок, протидії насильству та дискримінації за ознакою статі, до складу якої залучені представники Міноборони, Генштабу, провідних громадських організацій у сфері забезпечення ґендерної рівності.

Зокрема, одним із основних завдань Робочої групи є розробка інструкції щодо повідомлення та реагування на випадки, повʼязані з дискримінацією за ознакою статі, сексуальним домаганням та іншими правопорушеннями.

«У межах діяльності Робочої групи під час обговорення проєкту Інструкції особлива увага зверталася на необхідність підготовки окремого законопроєкту, а саме – внесення змін до Дисциплінарного статуту ЗСУ та Статуту внутрішньої служби ЗСУ в частині вдосконалення механізму запобігання, оперативного реагування та протидії сексуальним домаганням, проявам дискримінації за ознакою статі серед військовослужбовців, насильству за ознакою статі, правопорушенням проти статевої свободи та статевої недоторканості», - зазначають депутатки.

Отже, пропонується внести до Дисциплінарного статуту ЗСУ, зміни, а саме:

зміни до поняття військової дисципліни, зазначаючи, що її забезпечення включає дотримання кожним військовослужбовцем законодавства з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, про запобігання та протидії дискримінації;

закріплює обовʼязок кожного військовослужбовця не допускати негідних дій (вербальних чи невербальних), повʼязаних із дискримінацією за ознакою статі, релігійних або інших переконань, сексуальним домаганням, насильством за ознакою статі, правопорушенням проти статевої свободи та статевої недоторканості;

закріплює обов’язок командирів негайно реагувати на правопорушення проти статевої статевої свободи та статевої недоторканості. Зокрема, зобовʼязує командира вживати заходів щодо затримання підлеглого при вчиненні або здійсненні ним замаху на вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості;

запроваджує нову підставу для усунення військовослужбовця від виконання службових обовʼязків – якщо невиконання (неналежне виконання) військовослужбовцем службових обов'язків призвело до вчинення правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості;

впроваджує зміни до механізму призначення командиром службового розслідування у випадку, повʼязаному з дискримінацією за ознакою статі, сексуальним домаганням, насильством за ознакою статі, правопорушенням проти статевої свободи та статевої недоторканості.

Службове розслідування з метою встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню згаданих правопорушень може призначатися командиром самостійно або командиром за поданням представника уповноваженого підрозділу або посадової особи з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії дискримінації та насильству за ознакою статі, сексуальним домаганням, правопорушенням проти статевої свободи та статевої недоторканості.

впроваджує зміни до складу комісії, яка проводить службове розслідування щодо випадків, повʼязаних з дискримінацією за ознакою статі, сексуальним домаганням, насильством за ознакою статі, правопорушенням проти статевої свободи та статевої недоторканості. До складу такої комісії крім психолога органу військового управління обовʼязково призначається також представник уповноваженого підрозділу або посадова особа з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії дискримінації та насильству за ознакою статі, сексуальним домаганням, правопорушенням проти статевої свободи та статевої недоторканості;

запроваджує додаткові гарантії для військовослужбовців, які повідомили про можливі факти, повʼязані з дискримінацією за ознакою статі, сексуальним домаганням, насильством за ознакою статі, правопорушеннями проти статевої свободи та статевої недоторканості. Військовослужбовець, який повідомив про подібні правопорушення, не може бути притягнутим до дисциплінарної відповідальності у звʼязку з таким повідомленням або підданий іншим негативним заходам впливу або загрозі таких заходів впливу, а також не може бути звільнений чи змушений до звільнення зі служби;

передбачає можливість військовослужбовця надсилати заяви чи скарги або особисто звертатися до посадових осіб, органів військового управління, органів управління Служби правопорядку, органів, які проводять досудове слідство, та інших державних органів у разі виявлення фактів порушення вимог законодавства з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання і протидії дискримінації за ознакою статті, релігійних та інших переконань та сексуальним домаганням.

Також законопроект передбачає внесення змін до Закону «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України», а саме:

закріплює обовʼязок військовослужбовця, якому стало відомо про факти, повʼязані з дискримінацією за ознакою статі, сексуальним домаганням, насильством за ознакою статі, правопорушенням проти статевої свободи та статевої недоторканості, повідомляти про такі обставини представника уповноваженого підрозділу або посадовій особі з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії дискримінації та насильству за ознакою статі, сексуальним домаганням, правопорушенням проти статевої свободи та статевої недоторканості.

Автор: Наталя Мамченко

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