В Черкассах мужчина повел ребенка на лед, а затем их вытаскивали из ловушки спасатели

Мужчина и ребенок застряли в 150 метрах от берега и не смогли самостоятельно вернуться на берег.

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В Черкассах мужчина повел семилетнего ребенка на лед, чтобы испытать его на крепость. В результате водолазы ГСЧС доставали со льда двух «исследователей морозостойкости». Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как указывается, мужчина и ребенок застряли в 150 метрах от берега и не смогли самостоятельно вернуться на берег.

Водолазы с помощью катера на воздушной подушке добрались до них и спасли.

Медицинская помощь им не понадобилась.

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