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ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2025 году

10:47, 27 февраля 2025
Европейский банк реконструкции и развития снизил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 3,5%.
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2025 году
Фото:ebrd.com
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 3,5% по сравнению с 4,7%, прогнозируемыми в сентябре 2024 года. В следующем году банк ожидает ускорения экономического роста до 5,0% при условии завершения боевых действий.

В отчете отмечается, что, несмотря на обеспеченное внешнее финансирование для Украины, страна сталкивается с замедлением экономического роста и ускорением инфляции из-за продолжающейся войны. Конфликт с Россией, в частности, влияет на энергетическую инфраструктуру, вызывая дефицит электроэнергии и высокие цены на импортируемую электроэнергию, а также уменьшение количества рабочей силы. Рост ВВП снизился с 5,0% в первой половине 2024 года до около 2,0% во второй половине, и в целом ВВП за 2024 год оценивается на уровне 3,0%.

Инфляция также выросла во второй половине 2024 года, преимущественно из-за повышения цен на электроэнергию и коррекцию регулируемых тарифов на коммунальные услуги. ЕБРР прогнозирует, что годовая инфляция останется на уровне 12% в первой половине 2025 года, а к концу года может снизиться до однозначного показателя.

Что касается государственного бюджета, ЕБРР оценивает дефицит Украины на 2025 год в 19,4% от ВВП, который будет полностью финансироваться за счет внешних кредитов, в частности от ЕС, G7 и МВФ.

Негативные экономические факторы, вероятно, сохранятся в 2025 году, однако среди положительных аспектов - устойчивость бизнеса, работа Морского коридора и увеличение государственных расходов, в частности на оборону.

В общем, ЕБРР также снизил прогноз экономического роста для всего региона до 3,2%, что на 0,3% меньше, чем ожидалось в сентябре прошлого года.

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ЕБРР банк

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