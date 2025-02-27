Теперь в Стамбуле — представители США и РФ во второй раз встретились для переговоров

Представители стран проводят переговоры по проблемам работы посольств.

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США и Россия проводят уже вторую встречу через месяц. В этот раз представители стран собрались в Стамбуле. Заявляется, что обсуждать будут вопросы "нормализации работы посольств" двух стран. Об этом пишут рассм.

Сообщается, что переговоры будут закрыты для печати. Составы делегаций не раскрывались.

Напомним, что на первой встрече 18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стороны обсуждали в частности Украину.

Также мы писали, что США и РФ согласились "устранить раздражители" в двусторонних отношениях.

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