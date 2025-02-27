Тепер у Стамбулі — представники США та РФ вдруге зустрілися для переговорів

Представники країн проводять переговори щодо проблем роботи посольств.

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США та Росія проводять вже другу зустріч за місяць. Цього разу представники країн зібралися в Стамбулі. Заявляється, що обговорювати будуть питання "нормалізації роботи посольств" двох країн. Про це пишуть росзмі.

Повідомляється, що переговори буде закрито для преси. Склади делегацій не розкривалися.

Нагадаємо, що на першій зустрічі 18 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) сторони обговорювали зокрема Україну.

Також ми писали, що США і РФ погодилися "усунути подразники" у двосторонніх відносинах.

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