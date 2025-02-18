США і РФ погодилися «усунути подразники» у двосторонніх відносинах – Держдеп США

Йдеться про нормалізацію роботи відповідних дипломатичних представництв.

Фото: US State Department pool

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Делегації США та РФ погодилися «усунути подразники» двосторонніх відносин з метою вжиття заходів, необхідних для «нормалізації роботи відповідних дипломатичних представництв», заявила речник Держдепартаменту США Теммі Брюс після сьогоднішніх переговорів в Ер-Ріяді.

Обидві сторони також погодилися призначити команди високого рівня для переговорів по Україні, «працюючи над тим, щоб якнайшвидше припинити конфлікт в Україні таким чином, який є тривалим, стійким і прийнятним для всіх сторін».

«Сторони сьогоднішніх зустрічей зобов’язуються продовжувати співпрацю, щоб забезпечити своєчасний і продуктивний рух процесу», — йдеться в повідомленні.

Але щодо часових рамок у заяві зазначено, що «одного телефонного дзвінка з наступною зустріччю недостатньо для встановлення міцного миру», тому це лише «початок процесу».

США також подякували Саудівській Аравії за проведення переговорів.

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