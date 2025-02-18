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Військовому пенсіонеру не можна відмовити в перерахунку пенсії з урахуванням вислуги, яка виникла у зв'язку з його мобілізацією, через неподання розрахунку вислуги – Верховний Суд

14:52, 18 лютого 2025
Верховний Суд розглянув справу за позовом фізичної особи до управління Пенсійного фонду про визнання протиправним рішення про відмову в перерахунку пенсії та зобов’язання врахувати додаткову вислугу років, яка виникла від часу призову на військову службу під час мобілізації до дня фактичного звільнення.
Військовому пенсіонеру не можна відмовити в перерахунку пенсії з урахуванням вислуги, яка виникла у зв'язку з його мобілізацією, через неподання розрахунку вислуги – Верховний Суд
Фото: comments.ua
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Неподання заявником безпосередньо до територіального органу Пенсійного фонду України для призначення (перерахунку) пенсії розрахунку вислуги років не зумовлює настання для нього негативного наслідку у вигляді відмови в перерахунку його пенсії з урахуванням додаткової вислуги років, оскільки пенсійний орган не позбавлений можливості вчинити активні дії щодо отримання від компетентного органу додаткових документів або повідомити заявника про необхідність їх надання з метою належного соціального захисту особливої категорії осіб, які брали участь у захисті Батьківщини.

Про це зазначив Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду у справі від 29 січня 2025 року  № 580/460/24 (провадження № К/990/39094/24) за позовом фізичної особи до ГУ ПФУ про визнання протиправним рішення про відмову в перерахунку пенсії та зобов’язання врахувати додаткову вислугу років, яка виникла від часу призову на військову службу під час мобілізації до дня фактичного звільнення.

У справі, що розглядалася, позивач обґрунтував свої вимоги тим, що відповідно до ч. 3 ст. 2 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» він має право на перерахунок пенсії за вислугу років із врахуванням додаткової вислуги років, що виникла у зв’язку з призовом на військову службу, під час якої він брав участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту населення та інтересів держави через військову агресію РФ проти України. Проте відповідач, виконуючи судове рішення у справі № 580/6909/23, протиправно відмовив йому в здійсненні такого перерахунку пенсії. Відповідач мотивував відмову тим, що від обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, на який покладено функції щодо підготовки й подання до органів, що призначають  пенсії, не надходили документи для  перерахунку пенсії за вислугу років.

За запитом органів ПФУ обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (у межах своєї компетенції) доопрацьовує подані документи для призначення пенсії, а також надсилає додаткові документи (або їх завірені копії), які впливають на розмір пенсії. Водночас розрахунок вислуги років для призначення пенсії та витяги з наказів про звільнення і виключення військовослужбовця зі списків військової частини долучаються до його особової справи для постійного зберігання.

Така процедура дооформлення пакета документів для перерахунку пенсії зумовлена відсутністю в територіального органу ПФУ компетенції самостійно вирішити питання щодо обчислення вислуги років особам, які проходили військову службу.

Неподання заявником безпосередньо до територіального органу ПФУ для призначення (перерахунку) пенсії розрахунку вислуги років не зумовлює настання для нього негативного наслідку у вигляді відмови в перерахунку його пенсії з урахуванням додаткової вислуги років, оскільки пенсійний орган не позбавлений можливості вчинити активні дії щодо отримання від компетентного органу додаткових документів або повідомити заявника про необхідність їх надання з метою належного соціального захисту особливої категорії осіб, які брали участь у захисті Батьківщини.

Враховуючи викладене, Верховний Суд визнав протиправною відмову відповідача у здійсненні позивачеві перерахунку його пенсії із врахуванням додаткової вислуги років, яка виникла від часу призову на військову службу під час мобілізації до дня фактичного звільнення.  

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Верховний Суд судова практика КАС ВС

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