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ВРП внесе Зеленському подання про призначення трьох суддів до місцевих судів

15:05, 18 лютого 2025
Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президенту про призначення трьох суддів на посади до місцевих судів.
ВРП внесе Зеленському подання про призначення трьох суддів до місцевих судів
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Вища рада правосуддя повідомила, що 18 лютого ухвалила рішення про внесення подань Президенту України Володимиру Зеленському про призначення трьох суддів на посади до місцевих судів, а саме:

Кащука Дениса Анатолійовича – на посаду судді Софіївського районного суду Дніпропетровської області;

Валовін Юлії Володимирівни – на посаду судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області;

Музики Олександра Миколайовича – на посаду судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області.

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суддя ВРП

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