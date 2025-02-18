ВРП внесе Зеленському подання про призначення трьох суддів до місцевих судів

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президенту про призначення трьох суддів на посади до місцевих судів.

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Вища рада правосуддя повідомила, що 18 лютого ухвалила рішення про внесення подань Президенту України Володимиру Зеленському про призначення трьох суддів на посади до місцевих судів, а саме:

Кащука Дениса Анатолійовича – на посаду судді Софіївського районного суду Дніпропетровської області;

Валовін Юлії Володимирівни – на посаду судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області;

Музики Олександра Миколайовича – на посаду судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області.

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