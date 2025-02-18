ВСП внесет Зеленскому представление о назначении трех судей в местные суды

Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту о назначении трех судей на должности в местные суды.

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Высший совет правосудия сообщил, что 18 февраля принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении трех судей на должности в местные суды, а именно:

Кащука Дениса Анатольевича – на должность судьи Софиевского районного суда Днепропетровской области;

Валовин Юлии Владимировны – на должность судьи Стрыйского горрайонного суда Львовской области;

Музики Александра Николаевича – на должность судьи Жовтневого районного суда Мариуполя Донецкой области.

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