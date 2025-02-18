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Украинцев возмутил трейлер 4-го сезона «Бриджертонов», где на актрису надели российский кокошник

14:34, 18 февраля 2025
Украинцы возмутились тем, что на одну из актрис 4-го сезона сериала Бриджертонов одели российский кокошник.
Украинцев возмутил трейлер 4-го сезона «Бриджертонов», где на актрису надели российский кокошник
Скриншот с видео
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Netflix обнародовал тизер четвертого сезона популярного телесериала «Бриджертоны», в котором поделился кадрами из предстоящего шоу, а также показал закадровую съемку. Часть украинцев возмутилась тем, что на одну из актрис надели российский кокошник.

В трейлере стриминговый сервис показал бал-маскарад, на котором главному герою суждено было встретить свою любовь. На одном из кадров видна девушка, одетая в традиционный российский кокошник. Украинцы раскритиковали создателей сериала за эту деталь:

«Почему в этой серии кокошник? Что это за демонстрация зла?»

«Почему в сериале символ терроризма? Зачем б*** кокошник???»»

«Извините, а что это за российский кокошник? Зачем это? Вырежьте это. Зачем это, вы решили поиграть с россиянами»

«Кокошник, вы серьезно ребята? А вы знали, чей это традиционный головной убор? Позор!»

«Я украинка, и ваше шоу было таким прекрасным способом уйти от ужасов войны последних лет. Видеть символы русской культуры (кокошник), связанные с такой симпатией, разрывает сердце. Пожалуйста, не вводите этого героя в шоу».

«Netflix, кокошник, верно? Последние 3 года Россия бомбит украинские мирные города, а вы решили сделать этих террористов частью своего шоу? Стыдно!»

Исполняющая обязанности ректора Национального авиационного университета Ксения Семенова отметила, что Netflix «пихает везде российскую культуру, в тему и не в тему».

«Все умные персонажи, или те, что хотят выглядеть умными, должны цитировать Толстого, Достоевского, или что-то иметь из книг, или хоть где-то как-то надо об этом вспомнить. Потому что по-настоящему интеллигентный умный человек интересуется русской культурой. Это то, что прибивает Netflix на уровне стереотипа, который у вас должен отложиться. И вы не будете понимать, откуда эта штука у вас в голове, но будете доказывать, что русская культура всемирно признана. Когда на самом деле над этим поработал какой-то менеджер где-то в офисе Netflix», — отметила она.

«Бриджертоны» (Bridgerton) - американский костюмированный телесериал, снятый на основе романов Джулии Квин. Действие происходит в Лондоне эпохи Регентства. Главные персонажи – семья Бриджертонов, дети которой один за другим постепенно ищут себе пару.

Сейчас в Лондоне идет производство четвертого сезона. Дата премьеры для новых эпизодов еще не названа.

 

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