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В Украине вводят новые стандарты карьерного роста военных

22:00, 18 февраля 2025
Минобороны разработало новое Положение о прохождении военной службы по стандартам НАТО.
В Украине вводят новые стандарты карьерного роста военных
Фото: mil.in.ua
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Министерство обороны Украины разработало проект Указа Президента, который предусматривает введение нового Положения о прохождении военной службы в Вооруженных Силах и Государственной специальной службе транспорта. Документ соответствует стандартам НАТО и уже был одобрен Кабинетом Министров. Об этом сообщили в Минобороны.

Изменения коснутся различных этапов военной службы - мирного времени, особого периода и военного положения, и предусматривают четкие правила для карьерного роста военных.

- Основные нововведения:

- Карьерный рост по воинскому званию - с получением нового звания по рейтингу или конкурсу, с назначением на высшую должность.

- Перемещение для повышения квалификации - военнослужащие будут иметь возможность менять место службы для получения опыта.

- Четкие сроки выслуги в звании - определение минимальных и максимальных сроков пребывания на каждом уровне.

- Предельные сроки на офицерских должностях - установление ограничений на время пребывания на офицерских должностях.

- Система аттестации - прозрачная оценка военнослужащих на основе их достижений, навыков и компетенции.

Реформа имеет целью создание справедливой и прозрачной системы продвижения по службе, которая будет базироваться на объективных достижениях военных и способствовать развитию их лидерских качеств. Новые стандарты будут способствовать укреплению боеспособности армии и повышению профессионализма военных.

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военные Минобороны

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