В Україні запроваджують нові стандарти кар'єрного зростання військових

Міністерство оборони України розробило проєкт Указу Президента, який передбачає запровадження нового Положення про проходження військової служби у Збройних Силах та Державній спеціальній службі транспорту. Документ відповідає стандартам НАТО і вже був схвалений Кабінетом Міністрів. Про це повідомили в Міноборони.
Зміни торкнуться різних етапів військової служби — мирного часу, особливого періоду та воєнного стану, і передбачають чіткі правила для кар'єрного зростання військових.
Реформа має на меті створення справедливої та прозорої системи просування по службі, що базуватиметься на об'єктивних досягненнях військових і сприятиме розвитку їхніх лідерських якостей. Нові стандарти сприятимуть зміцненню боєздатності армії і підвищенню професіоналізму військових.
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