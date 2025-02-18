В Україні запроваджують нові стандарти кар'єрного зростання військових

Міноборони розробило нове Положення про проходження військової служби за стандартами НАТО.

Фото: mil.in.ua

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Міністерство оборони України розробило проєкт Указу Президента, який передбачає запровадження нового Положення про проходження військової служби у Збройних Силах та Державній спеціальній службі транспорту. Документ відповідає стандартам НАТО і вже був схвалений Кабінетом Міністрів. Про це повідомили в Міноборони.

Зміни торкнуться різних етапів військової служби — мирного часу, особливого періоду та воєнного стану, і передбачають чіткі правила для кар'єрного зростання військових.

Основні нововведення:

Кар'єрне зростання за військовим званням — з отриманням нового звання за рейтингом або конкурсом, із призначенням на вищу посаду.

Переміщення для підвищення кваліфікації — військовослужбовці будуть мати можливість змінювати місце служби для здобуття досвіду.

Чіткі строки вислуги у званні — визначення мінімальних та максимальних строків перебування на кожному рівні.

Граничні строки на офіцерських посадах — встановлення обмежень на час перебування на офіцерських посадах.

Система атестації — прозора оцінка військовослужбовців на основі їхніх досягнень, навичок та компетенції.

Реформа має на меті створення справедливої та прозорої системи просування по службі, що базуватиметься на об'єктивних досягненнях військових і сприятиме розвитку їхніх лідерських якостей. Нові стандарти сприятимуть зміцненню боєздатності армії і підвищенню професіоналізму військових.

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