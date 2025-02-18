Повернення територій дипломатичним шляхом — не здача інтересів України, — Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна не може визнати російськими жодну з територій, які тимчасово окуповані РФ.

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Україна прагне повернути тимчасово окуповані території дипломатичним шляхом, адже це дозволить зберегти життя громадян. Водночас дипломатичне врегулювання не означає поступок у національних інтересах чи порушення суверенітету держави. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з українською та кримськотатарською громадами в Анкарі, передає Укрінформ.

"Як Президент, я є гарантом Конституції. Ми не можемо визнати будь-яку, жодну з територій, які тимчасово окуповані РФ, російськими. Вони будуть українськими, й не може бути жодного компромісу. Дуже хочеться, щоб у нас була можливість повернути території дипломатичним шляхом, тому що дуже хочеться не втрачати наших людей, бо це найцінніше, що є в Україні", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що всі сторони, зацікавлені у завершенні війни, посередники і також Росія, повинні розуміти, що "коли Україна говорить про дипломатію, вона говорить про безкровний шлях повернення справедливості Україні".

Президент нагадав, що Росія напала на Україну, і українці не мали іншого виходу як взяти зброю і захищати свою землю.

"Там не було жодної дипломатії. Росія напала, і українці взяли зброю і почали боронити свою державу без допомоги жодної з країн світу. Ніхто Україні в цей момент не допомагав. Потім, коли всі побачили, що Путін не зможе захопити нашу державу, що нікуди не дінеться наш народ, наші військові, нікуди не побіг П резидент України - тоді всі зрозуміли, що треба допомогти Україні. Тільки тоді почалася допомога - в різних обсягах, з різних країн", - додав Зеленський.

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