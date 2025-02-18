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Возвращение территорий дипломатическим путем — не сдача интересов Украины, — Владимир Зеленский

14:33, 18 февраля 2025
Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не может признать российскими ни одну из территорий, временно оккупированных РФ.
Возвращение территорий дипломатическим путем — не сдача интересов Украины, — Владимир Зеленский
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Украина стремится вернуть временно оккупированные территории дипломатическим путем, ведь это позволит сохранить жизнь граждан. В то же время, дипломатическое урегулирование не означает уступок в национальных интересах или нарушения суверенитета государства. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с украинским и крымскотатарским общинами в Анкаре, передает Укринформ.

"Как Президент, я являюсь гарантом Конституции. Мы не можем признать ни одну из территорий, которые временно оккупированы РФ, российскими. Они будут украинскими, и не может быть ни одного компромисса. Очень хочется, чтобы у нас была возможность вернуть территории дипломатическим путем, потому что очень хочется не терять наших людей, потому что это самое ценное", - сказал он.

Он отметил, что все стороны, заинтересованные в завершении войны, посредники и Россия, должны понимать, что "когда Украина говорит о дипломатии, она говорит о бескровном пути возвращения справедливости Украине".

Президент напомнил, что Россия напала на Украину, и у украинцев не было другого выхода, как взять оружие и защищать свою землю.

"Там не было ни одной дипломатии. Россия напала, и украинцы взяли оружие и начали защищать свое государство без помощи ни одной из стран мира. Никто Украине в этот момент не помогал. Потом, когда все увидели, что Путин не сможет захватить наше государство, что никуда не денется наш народ, наши военные, никуда не побежал Президент Украины – тогда все поняли, что нужно помочь Украине. Только тогда началась помощь - в разных объемах, из разных стран", - добавил Зеленский.

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