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Трамп не встретится с Путиным на следующей неделе – участники переговоров о результатах

14:19, 18 февраля 2025
Конкретная дата встречи Трампа и Путина неизвестна.
Трамп не встретится с Путиным на следующей неделе – участники переговоров о результатах
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Делегации США и РФ завершили переговоры в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Они продолжались около 4 часов.

Как сообщили участники переговоров с российской стороны, встреча Президента США Дональда Трампа с Путиным на следующей неделе не состоится. «Конкретную дату сказать сложно», заявил помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков.

«Пока сложно сказать, что РФ и США сближаются, но разговор об этом был», отмечают участники делегации.

Относительно Украины переговоры начнутся «в свое время».

Photograph: US State Department pool

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США путин Дональд Трамп

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