Трамп не встретится с Путиным на следующей неделе – участники переговоров о результатах

Конкретная дата встречи Трампа и Путина неизвестна.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Делегации США и РФ завершили переговоры в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Они продолжались около 4 часов.

Как сообщили участники переговоров с российской стороны, встреча Президента США Дональда Трампа с Путиным на следующей неделе не состоится. «Конкретную дату сказать сложно», заявил помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков.

«Пока сложно сказать, что РФ и США сближаются, но разговор об этом был», отмечают участники делегации.

Относительно Украины переговоры начнутся «в свое время».

Photograph: US State Department pool

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.