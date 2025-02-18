Трамп не зустрінеться з Путіним наступного тижня – учасники перемовин про результати

Конкретна дата зустрічі Трампа і Путіна невідома.

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Делегації США та РФ завершили переговори у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Вони тривали близько 4 годин.

Як повідомили учасники перемовин з російської сторони, зустріч Президента США Дональда Трампа з Путіним наступного тижня не відбудеться. «Конкретну дату сказати важко», заявив помічник Путіна в міжнародних справах Юрій Ушаков.

«Поки важко сказати, що РФ та США зближуються, але розмова про це була», зазначають учасники делегації.

Стосовно України перемовини почнуться «свого часу».

Photograph: US State Department pool

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