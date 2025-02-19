Засуджений за придбання та зберігання психотропів намагався добитися іспитового строку замість ув’язнення — що вирішив суд

Апеляційний суд не побачив підстав для пом’якшення вироку за наркозлочин.

Фото: Хмельницький апеляційний суд

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Хмельницький апеляційний суд залишив без змін вирок місцевого суду 38-річному жителю Кам’янець-Подільського району, обвинуваченому у незаконних придбанні й зберіганні з метою збуту амфетаміну й PVP у великому та особливо великому розмірі. Його апеляційну скаргу суд відхилив. Про це повідомляє пресслужба апеляційного суду.

З’ясовано, що 10 червня 2024 року під час листування із невстановленою в ході досудового розслідування особою через месенджер у мобільному телефоні чоловік замовив особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено – PVP в особливо великому розмірі та психотропну речовину, обіг якої обмежено – амфетамін у великому розмірі. Після отримання замовлення у поштоматі в м. Хмельницькому його затримали правоохоронці.

Хмельницький міськрайонний суд визнав обвинуваченого винним у незаконних придбанні й зберіганні з метою збуту психотропної та особливо небезпечної психотропної речовин у великому й особливо великому розмірах (ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю.

Він не погодився з вироком суду першої інстанції. В апеляційній скарзі просив призначити більш м’яке покарання, ніж передбачено законом, звільнивши від реального відбування на іспитовий строк. На його думку, суд не повною мірою врахував його особу, процесуальну поведінку, щире каяття й відсутність корисливих мотивів.

Доводи обвинуваченого про те, що психотропні речовини він замовив для власного вживання, без мети збуту, не заслуговують на увагу, позаяк їх спростовують докази, вважає колегія суддів апеляційного суду.

Серед іншого суд звернув увагу на висновки судових експертиз щодо великого та особливо великого розмірів психотропних речовин, які поліція вилучила в обвинуваченого, й протокол огляду його мобільного телефону з листуванням, яке підтверджувало намір збуту психотропів методом «закладок».

Твердження апелянта про надмірну суворість покарання колегія суддів визнала необґрунтованим.

«Призначаючи покарання, суд відповідно до вказаної статті кримінального закону врахував ступінь тяжкості вчиненого обвинуваченим кримінального правопорушення, яке згідно зі ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, особу винного, який офіційно не працевлаштований, розлучений, вчинив особливо тяжкий злочин, пов`язаний із незаконним обігом психотропних речовин у великому та особливо великому розмірах, який за своїм характером представляє особливу суспільну небезпеку, своєї вини фактично не визнав та у скоєному не розкаявся, що характеризує обвинуваченого як особу, схильну до протиправних проявів, обставину, що пом`якшує покарання – наявність на утриманні двох неповнолітніх дітей», – йдеться в ухвалі ХАС.

З ухвалою апеляційного суду в справі № 686/20975/24 можна ознайомитися в ЄДРСР.

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