Ердоган заявив, що Туреччина є «ідеальною країною» для майбутніх перемовин між Україною та РФ

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган також заявив про підтримку територіальної цілісності України.

Фото: Getty Images

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна може виступати "ідеальним майданчиком" для ймовірних переговорів між Україною та РФ.

"Наша країна є ідеальною приймаючою стороною для перемовин, що, ймовірно, розпочнуться між Росією та Україною", — заявив Ердоган під час пресконференції в Анкарі.

Також він заявив про підтримку територіальної цілісності України.

"Передусім територіальна цілісність та суверенітет України для нас дуже важливі. Ми говоримо про повагу Туреччини до територіальної цілісності та суверенітету України на всіх майданчиках, наголошуємо на всіх міжнародних зустрічах і продовжуємо це робити", - сказав Ердоган.

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